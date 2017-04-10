兩幅 15 年前失竊的梵高作品終於完璧歸趙，重回阿姆斯特丹。

這兩幅畫估值約 1 億美元，於去年一次緝毒行動中起獲，梵高博物館館長 Axel Rueger 稱這是博物館史上最特別的一天。

兩幅畫分別是 1882 年的「斯凡寧根海邊」（View of the Sea at Scheveningen）以及 1884 至 85 年的「紐南歸正教會散場」（ Congregation leaving the Reformed Church in Nuenen）。

意大利金融警司 Gianluigi D’Alfonso 解釋，去年意大利警方在那不勒斯一家農舍的廁所牆後發現這兩幅畫，用棉布包裹塞在一個箱子裡，同時充公的還有價值 2,000 萬歐元的數間房產和一架小飛機。這筆贓物與意大利販毒集團 Camorra 的兩個毒犯 Mario Cerrone 和 Raffaele Imperiale 有關。

梵高的作品於 2002 年 12 月 7 日早上 8 點，即博物館開門前兩小時失竊。盜賊用一架 15 呎高的梯子爬上博物館屋頂，鑿破防盜玻璃潛入，得手後游繩逃走。其中兩人由現場搜集到的 DNA 證據而落網，盜竊罪成，分別判刑 4 年和 4 年半，但是並未找回這兩幅畫。其中一個罪犯 Octave Durham 說，他原本看中的目標是舉世聞名的「向日葵」（Sunflower），但是那幅畫的防盜固若金湯，沒能得手。另一幅名作「吃薯仔的人」（The Potato Eaters ）則由於尺寸太大幸保不失，無法通過防盜玻璃被鑿破之後的缺口。這兩幅畫最初的買家是荷蘭一個毒販，在他被謀殺之後只好轉賣給意大利黑手黨。

專家檢查過後，認為這兩幅畫經盜賊從畫框中割下之後，又藏在潮濕陰暗的廁所，不料損毀微乎其微，堪稱奇蹟。

館長 Reuger 稱，去年他放假的時候收到意大利警方電話， 對方尚未能完全確定作品真偽，「我心存希望，但也十分猶疑，因為過去多年來不斷有人聯繫我們，聲稱他們知道這兩幅畫的下落，或者握有線索，每一次都是假消息，每一條線索都無功而還，我已經失望過太多次了。」但是很快，博物館專家前往意大利檢查，好消息證實之後，終於令他放下心頭大石，一天都光晒。

這兩幅作品不見經傳，風格有異於梵高晚期的名作，但是 Reuger 說，對梵高博物館而言，一幅也不能少。

「斯凡寧根海邊」是梵高最早的作品之一，也是博物館唯一收藏的梵高「海牙時期」作品，畫中是荷蘭典型多雲的陰天，猛烈的海風以及一艘漁船，畫布的左下角還遺失了一小方。

紐南教堂一帶則是梵高父母居住的地方，這幅畫是他贈送給母親的禮物，也是他情感世界其中一個重要片段。

Rueger 聲稱，現在梵高博物館的防盜系統為 AAA 級，他有信心博物館內的藏品都很安全。