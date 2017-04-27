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為何曱甴繁殖力這麼強？

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Group of come out from the pipe cap

曱甴，又稱之為「小強」——意指其生命力頑強，殺極不死，死了又整群捲土重來，春風吹又生。為何這種曾與恐龍共存的昆蟲得以千秋萬代，在億萬年後的今日仍能與人類同居？這或許可以歸因於雌性曱甴面對逆境仍能繁殖、傳宗接代的能力。

一切要先由生物學上的「孤雌繁殖」（Parthenogenesis）說起。在地球上，不少雌性物種都擁有「孤雌繁殖」的能力，每當雌性生物找不到雄性交配伴侶，牠們便會採用單性繁殖的策略，快速生產後代，擴展棲息地。毫不意外，至今仍是無處不在的曱甴，其雌性亦有此技能。

為探究雌性曱甴發動「孤雌繁殖」的條件和結果，日本北海道大學學者展開連串實驗，先是把成年雌性曱甴單獨放在容器中，再把多隻成年雌性曱甴共同存放於容器，計算各情況下「孤雌繁殖」所需時間和生殖率。實驗結束後，學者將他們的成果於近月刊登在 Zoological Letters 期刊上。

學者發現，當容器內只放有一隻雌性曱甴，單性繁殖速度較慢；但如果容器內同時有三隻以上雌性曱甴，單性繁殖速度則增長迅速。而且，當雌性曱甴群居一起，牠們的產卵的節奏時間也會同步。更有趣的是，即使幾隻雌性曱甴各自放在不同的容器裡，牠們仍有同步反應，顯示曱甴透過某種互動交流方式，共同達致生育率的最大化。

另外，學者也發現，若果把雌性曱甴與被切除生殖器的雄性曱甴放在容器，又或將一群割掉觸角的雌性曱甴置於其中，都無法促進單性繁殖率。由此可以推論，雌性曱甴以觸角接收牠們獨有的化學訊號，繼而加強單性產卵率。

研究負責人、北海道大學的學者西野浩史總結，研究結果顯示，雌性曱甴的群居可促進單性繁殖，而且，群居雌性曱甴的產卵節奏同步，也會拉高曱甴幼兒的生存率。「理解這生殖策略背後的生理機制，可以幫助我們在未來找出更有效的方法，殺滅有害的曱甴。」

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