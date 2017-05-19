紅眼：「反轉」——四缺一的揭尾故

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日劇「反轉」宣傳照

如果說，上一個十年屬於東野圭吾，接下來的這個十年，說是屬於湊佳苗的，也不過份。

湊佳苗的寫作經歷讓她帶了點傳奇色彩，就像是日本推理小說界的 J. K. Rowling，當人生去到下一階段，結婚之後湊佳苗才開始寫小說，新人作家之中起步甚晚，而且只是她作為家庭主婦這正職以外的個人興趣。不過，出道作「告白」憑著獨特的佈局和敘事手法，迅速攻下幾座推理小說新人獎，尤其改編電影上映後，好評如潮，更是一鳴驚人，大家都紛紛對這嶄露頭角的新人作家另眼相看。

由於「告白」獲得空前口碑，湊佳苗馬上就成為日本各大電影公司和電視台的新寵，稿約不斷，往後幾年跡近所有作品都是一出版就拍成電影和電視劇，或如當年的東野圭吾，基本上都是以改編成電影和電視劇為前題而哄動出版，而且一律由一線明星主演，例如「告白」之後有井上真央、綾野剛和蓮佛美沙子主演的「白雪公主殺人事件」，去年由本田翼和山本美月做雙女主角的「少女」；電視劇則更多了，早前有榮倉奈奈和窪田正孝主演的「為了 N」，今季日劇則有同樣星級陣容的「反轉」，由藤原龍也和戶田惠梨香擔綱。噢，是夜神月和彌海砂十多年後的再度合作。

日劇「反轉」劇照

五個大學同學即將畢業踏入社會，相約到別墅度假，然而，就在風雪交加的夜晚，本應駕車到火車站迎接朋友的廣澤（小池徹平飾）突然失蹤，汽車失事墮崖焚毀，事隔半年，警方才找到廣澤的屍體。如是者，十年過去了，餘下的四個男生都過著各自的生活，有人從政，有人回到校園任職，亦有人拼命工作組織家庭，又或者像男主角深瀨（藤原龍也飾）是個軟弱內向的普通上班族。就在深瀨與美穗子（戶田惠梨香飾）開始交往之際，美穗子突然收到一封寫著「深瀨和久是殺人兇手」的紙條，由此揭露了十年前的意外或者不是那麼簡單。「反轉」的「謎面」讓人直接想起另一個大家耳熟能詳的懸疑故事：三個男生被困雪山，飢寒交迫下將朋友吃掉了，多年不見之後，他們又再因為死者的女朋友而碰面。不曉得湊佳苗有沒有看過香港三色台當年的神劇「天與地」呢？

日劇「反轉」劇照

日本推理小說傳統上有分為本格派和寫實派，新派推理小說作家較少這樣派別鮮明，而湊佳苗的作品也跟過去的推理小說稍為不同，首先她目前並沒有經營一個特定角色的系列作，亦沒有採用以偵探破案來推動劇情的形式。其敘事策略更似是文字版「揭尾故」，簡單讓讀者知道一宗意外，然後慢慢展開故事，卻不到最後都不告訴讀者背後的真相。除了更直接投入劇情，也打破了漸漸流於固定套路的推理小說格局。近年湊佳苗的作品被劃分為重視情節衝擊力的「黑湊」以及專於細膩內心描寫的「白湊」，不難理解是本格派和寫實派的變奏和融合，而「反轉」被譽為黑中有白，亦僅次於「告白」的佳作。

誠然，「反轉」的故事前段淡然溫馨，其後轉趨詭譎，在角色塑造和情節鋪排上都很出色，看了幾集電影劇，劇情的反覆反轉當真讓我輾轉反側到等不下去要把小說買回家，逐頁揭到最後一行才能鬆這一口氣。值得一提「反轉」的台灣版封面設計，一黑一白，底面書衣雙封面，這明顯是來自作者「黑湊」和「白湊」的兩種不同風格。白面哀傷，四杯斟滿的咖啡，被誰拿走了一杯，桌上只留下杯底淺淺的印；黑面則似帶著惡念，被誰喝掉了兩杯咖啡，桌上的杯印則變成血印。光是兩個封面就能隱隱讀出這個懸疑的故事，並且環環緊扣著書中內容，殊不簡單。「反轉」未必是湊佳苗最好的作品，但很肯定是目前所有湊佳苗台灣版小說中最讓人驚艷的一本。

圖片來源：博客來

用上「反轉」這個自信的書名，書中的劇情翻轉自然是經營得相當不俗的，不過，相較一些經典的本格派推理小說，是精彩但不至於絕妙。當然，湊佳苗的作品並不純粹是作為一部推理小說來閱讀，四位主角長大後面對現實社會和成人世界的操弄，對昔日美好歲月的追懷和自責，都藉著十年懸案的推敲過程，描寫得極為細膩。這種貼近寫實派味道，黑中有白的筆觸，啟自「告白」，至今仍然風格鮮明。不過，平心而論，「反轉」需要讀者的耐性慢慢反芻，震撼程度還是沒有當年「告白」那麼迎頭痛擊，一針見血。好聽的說法自然是湊佳苗僅次於「告白」的佳作，不好聽的，就是作者雖有突破，但作品仍無法超越舊作。

「告白」確實讓湊佳苗一夜成名，是當代文壇洛陽紙貴的典範，據她本人所述，新書得獎後出版社的邀稿，就已經叫她五年都寫不完。當然這件事實在諷刺，處女作很有可能成為永遠的代表作，多年來湊佳苗都想走出「告白」的陰影，但最大的敵人就是自己，再反覆推陳，湊佳苗似乎都未能動搖她一手築起的高牆。

當初有人覺得「告白」之所以成功，導演中島哲也功勞更大，但觀乎續作「渴望。」走火失控的表現，與「告白」所內斂經營的神來之筆實在大相逕庭，或更顯露了原作者湊佳苗的實力。所以，退一步說，所謂高牆，我還是擔心中島哲也多過湊佳苗。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 日劇情史

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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