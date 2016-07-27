4月26日
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時間：是物理還是幻覺？

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愛因斯坦認為，時間只是幻覺。　圖片來源：路透社
愛因斯坦認為，時間只是幻覺。　圖片來源：路透社

過去、現在、未來，日常習用無誤的時間觀，在物理學界原來大有爭議。時間是純粹主觀感受，還是客觀物理條件？宇宙之中，時間究竟有無位置？時間是否必須單向？因果律是否必然？未來與過去有甚麼關係？從各個物理流派的假設出發，熟悉的時間突然變得陌生。

愛因斯坦說：「過去、現在、未來只是一連串固執的幻覺。」的確，根據廣義相對論（以及量子物理標準模型）的世界觀，時間依循「反演對稱」（time-symmetric）：無論時間怎樣變改，物理定律都不會因而改變。換言之，人類活在一個時空恆定的「封閉宇宙」（block universe），所謂「流動」的時間其實是心智產物，而非物理條件。

「主觀時間」立論基於「靜止宇宙假設」，有物理學家反對，認為時間是客觀的。以色列物理學家及哲學家 Avshalom Elitzur 就批評：「下個星期四和今個星期四是不一樣的，未來根本不存在。」「時間再生」（Time Reborn）一書作者、物理學家 Lee Smolin 則表示，未來此刻並非真實，關於未來，毫無事實可言。「唯一真實的，是當下事件引發未來事件的過程。」

如果說物理定律不受時間影響，獨立存在，那麼因果律就岌岌可危。例如，一隻雞蛋可以變成一隻碎蛋，但碎蛋不會自動變回雞；如若物理定律隨意遊走過去未來，那麼碎蛋就可以「變回」雞蛋。將熱力學第二定律（熱量由高溫物體流向低溫物體）應用於統計學則會發現，一個孤立系統傾向愈趨混亂（所謂「熵增」），而過程是不可逆轉的，因此，時間既有指標作用，「時間之箭」（arrow of time）是不可逆轉的。

不過，為甚麼宏觀世界的運作是熵增而不是「熵減」？有物理學家提出所謂「過去假設」（past hypothesis）解釋，大爆炸創造了一個低熵值的宇宙，低無可低，唯有一直增加。等於說，今日人類之所以能夠順利煎好一隻雞，其實得力於 140 億年前一次爆炸。不過，亦有物理學家認為說法無助解釋現象，只是將難題（再一次）歸因於原初事件。

另有一種說法，認為重力－－而非熱力－－即可解釋單向時間。物理學家 Tim Koslowski 設計出一個極簡世界模型，其中只有 1,000 個針狀粒子，跟隨牛頓重力定律運作。實驗發現，模型必然會出現一個密度最高而複雜度最低的時刻，如果從該處移開，複雜度則會增加，而人類身為一種複雜生物，只能從最簡略處演化而來。「宇宙並不複雜的時候，大可稱之為『過去』。」複雜化帶來「穩定化」：物質會排列成特定組織，留下歷時紀錄。重力是大前提，然後才有其他條件，釀成化石和年輪之類的紀錄。「複雜的世界比簡單的世界蘊藏更多訊息，這是為甚麼我們只記得過去但不記得未來。」據此說法，時間是主觀而單向的。

如果上述說法令人想起笛卡爾「我思故我在」的進路，那麼物理學家可能也讀過黑格爾。不少物理學家試圖化解封閉宇宙與時間的緊張關係，例如 George Ellis 提出，宇宙既是封閉亦會演變，每當時間過去，時空就會增長，「演變封閉宇宙」（evolving block universe）模型認為，過去是固定的，未來則不確定，現在則是「不確定的未來變成固定過去的瞬間。」「時空因果論」（causal set theory）則指，雖然宏觀而言，世界看似流動，但在粒子層面，宇宙其實是由「時空粒子」序列構成：粒子塑造出時空容量，序列則衍生出時間。理論假設，時空粒子會不斷湧現，層層堆疊。時間作為世界基本條件，是「轉化生成」的（becoming）－－恰如黑格爾的論調。

一如其他大哉問，物理學界對時間的本質並無共識。然而不管主觀客觀，我們都切切實實活在有回憶有計劃的世界。採信封閉宇宙還是未來開放，分別只是在於：當我們撞到頭，會埋怨上一秒叉錯腳，抑或認定是未來的錯。

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