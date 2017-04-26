有機環保大使：食膠袋的蠟蟲

21 世紀是膠世紀：單在 2014 年，全球出產 3 億噸塑膠，數量預期 20 年內加倍，其中有四成來自聚乙烯（polyethylene），亦即製造膠袋的主要物料。由於分解期可長達百年，膠袋氾濫嚴重危及海陸生態，已成環保關鍵議題。要解決白色污染，科學家發現或可借助一種食膠袋的生物：蠟蟲。

西班牙生物科學家 Federica Bertocchini 素有養蜂，一日發現蜂巢盤踞大量蠟蟲（wax worm）。蠟蟲以蜂巢的蠟質為食，缺乏蠟質不利蜜蜂築巢，Federica Bertocchini 因而捉走蠟蟲，放入一個膠袋。過後回來處理，卻見一地都是蠟蟲。原來蠟蟲蛀穿了膠袋，上演了「plastic break」。

塑膠污染日益嚴重，「環保蟲」的發現固然是一個喜訊。不過，蠟蟲可能只是嚼走塑膠，而非真正以膠為食。為求真相，Federica Bertocchini 將蠟蟲攪成糊狀，放在聚乙烯上。14 小時之後，有 13% 塑膠消失，同時另一種化學物－－乙二醇（ethylene glycol）冒現，證實蠟蟲即使死亡，消化系統內的成份仍有將塑膠施以生物分解的能力。

塑膠由一長串碳分子組成，元素鏈太強大，連細菌、真菌及其他有機物亦難以將其分解，因此塑膠污染相當持久。去年有日本科學家發現可分解聚乙烯的細菌，不過需時動輒以星期甚至月份計，而是次 Federica Bertocchini 發現的蠟蟲只需 40 分鐘即能蛀出小洞，數小時後膠袋已經爛成一堆，食膠效率奇高。

為何蠟蟲有分解塑膠的能力？Federica Bertocchini 在其研究報告表示，出於巧合，蠟蟲以蠟為食，而蠟的化學成份一如塑膠，具有一連串碳分子。當蠟蟲演化出消化蠟的能力，等於亦能分解塑膠。

不過亦有科學家質疑蠟蟲的環保功效。美國密西根大學化學工程教授 Ramani Narayan 指出，乙二醇的出現未必關乎蠟蟲本身，而當蠟蟲群出食膠，分解塑膠之時亦會生產出微型膠，同樣會吸取毒素，污染環境，「生物分解並非解決塑膠污染的魔法。」

對此，Federica Bertocchini 希望能找出蠟蟲分解塑膠的酵素，大量複製並應用其原子成份，而非在堆填區注入 100 萬條蠟蟲。生物分解研究處於初期，一切應用言之尚早，最可行的方法仍是源頭減廢。蠟蟲未必是理想環保蟲，但每個人都可以是環保大使。