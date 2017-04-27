隱世廢墟！文青出走必去！黑暗觀光：切爾諾貝爾核電廠

我們經常聽到切爾諾貝爾核災需要上千年才能回復正常的輻射水平，切爾諾貝爾核電廠附近的地區給人印象是重門深鎖，人跡罕至，若無要事，不應踏進。此言非虛，在核設施附近的林木湖泊，輻射含量仍極高，普通人不宜逗留。不過，較少人知道的，是切爾諾貝爾現時是觀光景點，成千上萬的遊客已拜訪過這處傷心地。

切爾諾貝爾核電廠位於普里皮亞季（Pripyat）市附近，距離烏克蘭首都基輔 100 多公里，卻靠近白俄羅斯邊界。在核電廠附近 30 公里的地區出入需持有許可證，需預先由旅行社代為登記，在直徑 30 公里與 10 公里範圍分別設有檢查站，這種旅遊業是得到官方許可。

現時網上最常流傳的切爾諾貝爾廢墟，實際是普里皮亞季市，比位於 10 公里區以外切爾諾貝爾城要近。普里皮亞季是當年蘇聯重點發展的新模範城市，社區內設有體育館、球場、劇院、遊樂場、學校，當時可以居住在普里皮亞季是在蘇聯中相對幸福的市民，直至事故發生。普里皮亞季鄰近核電廠，但在事故發生 36 小時後，當局才疏散當地居民，居民當時被告知在 3 日後可返回城市。

遊客甚至可到達 4 號反應堆的遺址附近，而現時 4 號反應堆已蓋上新棺木。參觀切爾諾貝爾首要讓人擔心的固然是安全問題，近乎所有旅行社均會向遊客保證，過程絕對安全，只要遵從導遊指示，例如不要胡亂走動，不要在戶外進食和飲水，不要接觸地上的物件和泥土。隨團可通過輻射量度器得知身處的環境輻射。區內仍有約 3 千人在內工作，最多只可連續逗留 14 日。

因主要道路和開放的觀光設施均經過清洗，在上面行走是安全的，但這條通道安全，一米之隔的地面卻可仍是危險，因為當局沒有辦法清理和處置偌大郊區。假如把輻射量度器在放近林木或泥土十多厘米之上，量度器便會噠噠響不停。

到訪過當地的遊客，少不免會參觀一所廢棄的學校，也是網上容易見到的場景。在課室裡雜物散落一地，有間課室在地上是佈滿防毒面具，中間夾着幾個洋娃娃，一片陰森恐怖的氣氛。但心思細密的話，該會想到，蘇聯當時花費 1 日多來安排有秩序的撤離，物件按理不會如此凌亂，防毒面具與輻射又有何關係？答案是，真的沒有關係。據其中一名導遊解釋，在冷戰時期，每所學校都會設有防毒面具等防具，學校亦會有少量軍事訓練，但這些收藏在倉庫的面具，後來遭人潛入及翻出來。至於戴了面具的洋娃娃，當然也是刻意佈置。

有人或會批評「黑暗觀光」（dark tourism）是消費悲情，遊客或只抱獵奇打卡心態到訪，對於受害者不甚尊重，到訪輻射禁區亦難以保證安全。不過，與參觀猶太集中營同理，遊歷遺址配合導遊解說，始終可增加遊歷者對歷史與現實的理解。至於只為裝文青與打卡而冒險進入輻射禁區，他／她的生命也相當廉價。