單身新勢：跟自己結婚

早前日本公佈國內生涯未婚率為歷史最高，煞有介事自稱「獨身大國」。事實上近年全球終身不婚人數每年攀升，去年美國也有 45% 成年人處於單身。政府自然認為事態堪憂，人口結構畸型會造成致命的經濟惡果，也有社會學家指單身人士愛投身社會服務未嘗不是好事。利弊如何，決心單身的人自然愛理不理，但求不要再被標籤「賣剩蔗」，因而繼出現多年的「獨身貴族」頭銜後，近年更興起一種婚姻模式，叫做「單偶」（sologamy）：和自己結婚。

單偶最早出現於 1993 年，近年興起，一人婚禮由英美澳加到荷蘭都有，不計其數。單身人士，尤其單身女性特別熱衷於這種新興婚姻，據「嫁給自己」的女子形容，單偶就像對自己承諾自愛，既然過盡千帆皆不是，就由自己做自己的命定之人。去年春天在紐約完成一個人的婚禮，37 歲的 Erika Anderson 說：「我會形容單偶是跟自己說『我願意』，不能和誰結成一對，只有我一人也是足夠的。」她解釋最初起意全因厭倦旁人對她的單身狀態過度關心，索性搞一個人的婚禮，在親朋好友見證下，手執捧花走過花道，嫁給自己。

熱潮中應運而生的還有針對單偶的結婚行業，第一次結婚加上情況特殊，新人難免不知從何入手，像 IMarriedMyself.com 一類的小本經營公司就為單偶人士提供結婚套裝，婚禮流程、婚戒、誓詞、助你堅持單偶狀態的 20 張金句卡，盛惠 230 美元（約 1,800 港元）。早於 2006 年已嫁給自己，去年剛慶祝結婚 10 週年的 Alexandra Gill，一手創立「Marry Yourself Vancouver」為單身人士提供婚禮策劃和諮詢服務，她認為：「我們的母輩以至祖母輩，都沒有維持單身的選擇權，一人婚姻正是擁抱婚姻自由的大好機會，我們可以打破傳統，自力更生，享受自主自由。」

敢於坦承單身的也不獨洋人，日本也曾有旅遊公司 Cerca Travel 推出京都一人婚禮套餐，專門為單身女性辦一人婚禮，兩日一夜行程，以影婚紗照為主，索價 30 萬至 38 萬日圓（約港幣 2 萬至 2.6 萬元）。當時社長表示，一人婚禮原意是希望鼓勵單身女性正面看待自己。套餐推出幾個月已有 30 多名女性報名，更有外國人慕名而來，負責人赤居小姐指，顧客多為 35 至 60 歲單身女性。

單偶與我們所說的「梳起唔嫁」其實也別無兩樣，從前女性因不滿婚姻制度或不甘受虐而自梳，今天與自己結婚是單身人士愛自己愛單身的行為。不過，單偶狀態目前其實在法律上不被承認，單偶人士也不可能因而獲得額外免稅額，充其量只是象徵式婚姻。更重要的是，單偶者婚後不一定將異性拒諸門外。

38 歲的 Sophie Tanner 日前慶祝一人婚姻兩週年，至今仍然繼續與男性以不結婚的前提交往。回想當年結婚成為當地新聞頭條，在社交平台備受批評，更被指責為自戀狂，Tanner 雖然驚訝，但依然故我。被問到既然沒有法律效力，又不限制異性交往，單偶又有何意義，她這樣回答：「我們可以處於一段行不通的關係中，而比單身來得更寂寞。單偶可以反映向自己許下承諾的力量有多強大，它可以解放一個人，教會他尋求孤獨。你可以選擇花盡一生等待對的人，卻沒發現那個人其實是你自己。」