穆斯林「自古以來」就討厭狗嗎？

英國一名穆斯林的士司機曾因拒載導盲犬而被罰款，他雖解釋此舉是基於宗教原因，但不獲受理。素聞狗在伊斯蘭教中象徵「不潔」（impure），據「布哈里聖訓」第 2322 條：「養狗者的善功每天減少一個基拉特（Qirat），但為農業或牧業之需而養的狗不在其內」；第 172 條又指：「如果狗喝了你們用具裡的水，你們應洗用具七次。」但狗和穆斯林「自古以來」就水火不容嗎？

人類的好夥伴：作為垃圾桶而存在的狗

參照歷史，穆斯林和狗有一段快樂共處的時光。穆罕默德曾在狗的陪伴下祈禱，他身邊的不少親友——世上的第一批穆斯林——都有養小狗。在麥地那的先知寺（Mosque of the Prophet in Medina）——繼麥加的克爾白（Kaaba）後第二個對穆斯林來說最神聖的地方——亦不難見牆上的先知身邊常有小狗嬉鬧。第一代穆斯林之所以養那麼多小狗在身邊，是為了保護自己的羊群免受其他動物襲擊，用以嚇退盜賊和獵食者。對於早期的穆斯林來說，羊群是重要的資產和食物。即使是狩獵時，犬隻也是重要的同伴。

伊斯蘭教後來擴散至整個中東，以至是全世界。它從遊牧民族的宗教變成城市的宗教。在 700 和 1700 年間，很多全世界最大的城市都是穆斯林城市。即使生活從鄉郊遷至城市，狗還是人類重要的夥伴。除了繼續嚇退入侵者、保護主人的資產，牠們在城市中有更重要的角色——吃垃圾。從大馬士革和巴格達到開羅和伊斯坦堡，市政團體都支持保留狗隻以保持街道清潔。穆斯林領袖為狗隻建飲水槽，清真寺的職員把食物丟到街上餵飼狗隻，屠夫也會把牠們養在身邊以驅趕老鼠和其他害蟲。

衛生意識漸強 人類好夥伴變過街狗

穆斯林對狗隻的厭惡究竟從何時開始？在兩百年前，古代的中東和歐洲人雖尚未掌握時人對病菌理論的了解，但開始察覺瘟疫及疾病和墓地、垃圾堆及沼澤的關係。當時的市區規劃者遂將人民的住處搬離這些病源地帶。在收集並將垃圾移至城牆外的途中，他們無意地移除了專門吃掉這些垃圾的狗隻。狗隻逐漸因為對衛生的威脅而被人類唾棄，更進行過幾場滅絕狗隻行動，中東城市內的狗隻數目漸漸下降，狗從人類的好夥伴一下子變成危機、病毒的象徵。

當然，如今很多穆斯林國家的精英都有養狗，但大部分的穆斯林仍視之為不潔、邪惡的化身，箇中原因就是由此而來。現在，狗狗以可愛的體態備受人類寵愛，在短期內都不會被唾棄。但人類以萬物之靈自處的心態，和奴役其他物種來提高生活質素的行為又再一次令人心寒。