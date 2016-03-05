江皓昕：我的自虐快感－－從事件現場拾回的爛片

做人應該崇優的：讀好書、聽好音樂、看好的電視節目、食好的餐廳、還有，當然是，看好的電影。話雖如此，我卻有一個怪癖，確實說是一種自虐快感（Guilty Pleasure），我總愛看某一類型的爛片。每每跟朋友聊起，總發現不獨我一人有這種 Guilty Pleasure：有人愛看沒任何養份的港產賭博片；有人愛看沒劇情，只得血醬和假肉的 B 級喪屍片；有人愛看手撕鬼子、下體摸出手榴彈的國產抗日劇。從觀影角度看來，我認為這是一種「明知山有虎，偏向虎山行」的大無畏心態，好比烈士到明將打大佬，我們在看爛片同時，能夠在挖苦、獵奇與自虐的複雜情緒之間尋找一個平衡點，製造出屬於自己的小確幸。

我的自虐快感來自一種叫「拾得錄像」（Found footage）的片種。且看維基百科是如何定義它的：「拾得錄像，又譯為『拾得資料片段』、『拾得片段』等，是電影（或電視劇）片種之一，偽紀錄片的一種。其表現形式通常被設定為遺棄或丟失而後被重新發現的錄影。為顯示逼真效果，攝影可能會由演員自行完成，晃動的鏡頭和自然甚至超自然的表演等都是作品的元素。這種拍攝手法通常被運用在恐怖片上，來營造『這些鏡頭是事件唯一倖存的記錄，參與者如今均已失蹤或死亡』的氛圍。」

說白了，「拾得錄像」就是那些 DV 鏡頭跟隨一支探險隊，最後全隊意外死亡而遺留下來的紀錄影像，敢寫包單會看得你頭暈眼花的電影。通常來說，這類電影九十分鐘片長，有六十分鐘是夜光畫面不斷在搖晃，二十分鐘是某個煩人的女性角色在不斷尖叫、或向她男友說對故事全無幫助的爭執對白。故事或多或少帶點種族歧視，如果探險隊裡有黑人，他必然是災難中第一個被邪靈附身慘死的人。而如果這是一部鬼片的話，那神龍見首不見尾的鬼或怪獸，將會在電影結束前最後半分鐘才出現，且模糊得截圖下來也不會看清。