4月18日
法國第五共和應該終結？
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法國第五共和應該終結？

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極左派總統候選人梅朗雄提出要終結法國第五共和，究竟是何意思？　圖片來源：路透社
極左派總統候選人梅朗雄提出要終結法國第五共和，究竟是何意思？　圖片來源：路透社

法國大選在即，政局洗牌之下，是屆變成局外人的主場，非主流政見亦因而大量浮面。例如極左派梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）提出修憲創建第六共和，左翼社會黨的哈蒙（Benoît Hamon）亦提議召開相關討論會。改元更張當然是大事，要理解修憲主張，須先清楚法國共和政體的歷史及理念。

18 世紀末，法國大革命爆發，國王路易十六於 1793 年處決，波旁王朝滅亡，法國第一共和成立，持續至拿破崙 1804 年自行加冕為止。滑鐵盧之後，波旁復辟，又穿插一段奧爾良王朝，1848 年首屆普選選出路易拿破崙為總統，帝制換成第二共和，然而 4 年後路易拿破崙稱帝，是為拿破崙三世。第三共和則要等到 1870 年普法戰爭後，法軍戰事失利，拿破崙三世被俘，政府改組為民主政體，國祚約 80 年，直至二戰傀儡政府維琪取而代之。戰後第四共和理所當然成立，後來法軍右翼派系佔領阿爾及爾，國民議會應其要求讓戴高樂（Charles de Gaulle）上台，1958 年戴高樂修憲，宣佈成立第五共和，迄今約 60 年。

為何總統修憲，國家便要改元易號？因為相比上屆共和政體，第五共和有關議會和總統的政制更動極大。政制方面而言，第三、第四共和頗為相似，均採用議會內閣制，議席通過人民直選誕生，議會幾乎總攬一切權力，總統只是裝飾。做法理論上十分民主，但在比例代表制下，法國議會盤踞極多政黨，聯合組閣黑箱進行，政府政策往往東拼西湊，不論選民投哪一黨，基本上都難以影響政府施政方針，變相削弱民主代表性。

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1958 年 9 月 4 日，戴高樂發表演說，倡議成立第五共和。　圖片來源：AGIP

另外，聯合組閣既是常態，倒閣也是極度頻繁。第三共和 65 年內出現百多個內閣、86 位總理；第四共和短短 12 年間亦產生過 29 個內閣、27 位總理，平均半年一次洗牌，其中最短的內閣更只維持 3 小時：一個小型黨派兩頭行事，先派人與其他政黨商議組閣，同時又與其他派別協商，結果前者甫剛組閣成功，後者 3 小時後發動倒閣，取而代之。內閣頻繁更替，難以維持一貫國策，尤其戰後面對解殖派潮，第四共和呈半癱瘓狀態，修憲改制的訴求，便造就了戴高樂的崛起以及半總統制的出現。

第五共和修憲的關鍵，在於一方面擴充總統權力，另一方面削弱議會職權：規定議會選舉之外，總統同樣一人一票選出，任期 7 年，能夠單獨任免總理、籌組內閣、解散國會，本人轄免於國會不信任動議（motion de censure），並擁有部分原屬議會及總理的權力，如此則能避免國會牽制、倒閣頻仍及行政效率低下的積弊。然而，新制賦予總統過大權力，歷年備受批評，戴高樂政府的專制傾向就被指「永遠都想搞政變」；而其中最具爭議者莫過於第 49 項法案第 3 條（或稱「49.3 條」）：除非議會對內閣發起不信任動議，否則政府有權繞過議會頒行政令。1980 年代 49.3 條被頻繁使用，最近一次則是時任總理瓦爾斯（Manuel Valls）通過引發大規模示威的勞動改革法（loi El-Khomri）。第五共和至今約 60 年間，49.3 條共援引過 88 次。

有見及此，極左派梅朗雄建議改元第六共和，修憲還大權於國會，絕不算破天荒，亦非無理之舉。他承諾設立憲法委員會研究修憲、以比例代表制擴大議會的代表性，廢除僅得 15 萬選民的上議院（Sénat）、承認白票、實施強制投票、引進法例容許公民以公投形式罷黜官員及提出法案，並將環保、住宿及工作列為憲法保障權利。鑑於修憲建議之多，似乎有正名的必要－－或者未必。

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法國世界報評論指出，在現行政制下，總統雖然大權把握，但議會亦有權推翻政府，自 1962 年議會推翻內閣，總統解散國會報復之後，再無政黨冒險犯禁；而第五共和出現過 3 次「左右共治」，當選總統與議會多數派不屬同一政黨時，政府施政仍需迎合國會多；加上今屆有候選人分別提出類似改制訴求（如承認白票、改動總統任期等），但並無主張改元易號；至於復行比例代表選舉，則毋須修憲亦可付諸實行；更甚，修改法例不乏先例，前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）就曾更動過半憲法條例，特別是限制 49.3 條的援用。

不過無論改元抑或修憲，梅朗雄的建議甚受歡迎，反映第五共和已屆改革時刻，分別在靠左還是靠右，總之原地踏步已不能滿足法國人了。

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