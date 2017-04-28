美國人腰圍漸粗，當局絞盡腦汁，想讓人少吃些糖，免得全民癡肥。前年，加州柏克萊市就創全國先河，向高糖飲料徵重稅，盼抬高價錢趕走顧客。實行至今，現時初見曙光。近日一項研究顯示，該市徵糖稅後，汽水銷量下跌近一成，或作替代之用的瓶裝水，則比以往賣得要多。但糖稅這種辣招，又是否處處可行？

從 2015 年 3 月 1 日起，柏克萊市向高糖飲料徵稅 10%，譬如原價 1 美元的 12 安士汽水，徵稅後要加價 12 仙，而原價約 2 美元的 2 公斤樽裝汽水，則會加價 68 仙。專家希望利用糖稅，逼使高糖飲品加價，嚇退總是大批購入的消費者，而稅收則用作推動兒童健康教育。惟營養學權威 Barry Popkin 曾憂慮，柏克萊相對大部分美國城市，財富和教育水平偏高，高糖飲料的攝取量較低，在當地開徵糖稅，或起不了甚麼作用。豈料糖稅對消費模式的影響之大，超越他的想像。

Popkin 與公共健康研究所的 Lynn Silver 就柏克萊市的糖稅合作研究，並將結果發表於期刊 Plos Medicine。他們發現該市徵糖稅 1 年後，高糖飲品銷量下跌 9.6%，但在沒徵糖稅的鄰近地區，同類產品的銷量上升 6.9%；而有可能成為替代品的瓶裝水，銷量增加了 15.6%；其他未被徵稅的飲料，例如不加糖的茶、牛奶及果汁，銷路亦漲了。Popkin 承認：「結果讓我喜出望外。我沒想過會有這般成效。」早於該市討論糖稅與癡肥的關係時，高糖飲料的銷量已減，其後正式徵稅，則令銷量進一步滑落。

另一點值得注意的是，過去談及開徵糖稅，商戶多怕此舉打擊生意，但這次研究顯示，高糖飲料銷量雖跌，但其他飲品銷量上升，雜貨店的帳目能維持不變，店主們未有因此損失。二人相信，客人並非減少消費，而是口味變了，從高糖飲料轉投較健康的飲品。美國心臟協會行政總裁 Nancy Brown 對此發現讚譽有加：「柏克萊市民現在看到少飲高糖飲料的好處，明顯多喝了水，改買較健康的飲品。再者，當地小店的整體銷情未受影響，而稅收投資於推動市內健康，更擴大措施的正面影響。」

美國飲品協會則堅持，從研究可見糖稅未有顯著降低癡肥率。「飲品稅令某種飲品加價逾 50%，卻只能每天減少 6.4 卡路里。」該會強調：「美國的飲品公司明白，我們必須為推動公共健康出一份力，這亦是我們正採取積極行動，助人減少從飲品攝取的糖及卡路里。」與此同時，該會竭力阻止其他城市步柏克萊後塵，自今年 1 月徵糖稅 15% 的費城，就是目標之一。去年 9 月，該會聯同多名費城市民及商戶入稟法院，控告當地實施糖稅，被法官判處敗訴後，現上訴至州法院，等候裁決。

Popkin 預期，在費城這個全美收入最低、高糖飲品攝取量及市民癡肥比例較高的地區，徵收糖稅會比柏克萊更見效用。當地所得的稅收，將會用於日間托兒中心。「這是他們推銷糖稅的手法。稅收較預期高出一倍，托兒所數量可以翻倍，規模更可較現時擴大 3 倍。」但 Popkin 認為，糖稅在美國尚未完全取得勝利，他指出：「我們已到轉捩點，但飲品業仍在抗爭，他們在費城奮力抵抗，是因為當地收入低卻高銷量。（實施糖稅的）意義相當深刻。」