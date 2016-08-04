綠色和平：美味壽司背後真相

微塑膠除了令人們有可能「自食其膠」外，科學研究亦已證實，魚類吞食微塑膠後或會導致腸臟變形，並降低其活動及反應能力，有礙牠們躲避捕獵者。綠色和平整合了全球 58 篇相關學術文獻及研究報告，發現超過 170 種魚類及海洋生物體內曾有微塑膠，包括香港人常吃的烏頭魚、生蠔、青口、丁香魚（白飯魚）、龍蝦和瀕臨絕種的藍鰭吞拿魚。香港教育大學科學與環境學系助理教授霍年亨博士更發現微塑膠在香港沿岸幾乎無所不在，其中香港西面的海灘（如屯門龍鼓灘）在雨季期間的微塑膠含量特別多。

微塑膠污染海洋的問題愈趨嚴重，但香港人普遍對微塑膠問題不甚了解。綠色和平委託香港浸會大學以電話訪問了 804 名香港市民，發現多達 86% 的受訪者並不知道磨砂產品用作吸引消費者的「柔珠」或「按摩顆粒」有可能是微塑膠。以受訪者平均每星期使用約 4 次這類產品推算，香港人每日可能把多達 48 億粒微塑膠，通過排水渠污染大海。

諷刺的是，這些「微膠珠」的去角質、磨砂等功效並未得到科學硏究證實，反而有不少研究指出，微塑膠落入海洋後不易分解，污染及毒害海洋生態，甚至可能增加人類中毒的風險。有見及此，綠色和平調查了全球 30 大化妝及個人護理產品公司，發現所有公司管制微塑膠的政策均有嚴重漏洞，其中以 Estée Lauder、Chanel、LG、Kosé 和 Amway 的表現最令人失望。這些公司均為行內龍頭，其產品中的微塑膠對海洋污染需負上很大的責任，應帶頭保護海洋。

微塑膠的禍害近在我們眼前，不論你是為了保護海洋，或是鮮美的魚生壽司，都應謹慎選擇化妝及個人護理產品，學懂閱讀產品標籤，避免購買含有 Nylon-12、Nylon-6、Polyethylene （PE）、Polyethylene Terephthalate （PET）、Polymethyl Methylacrylate （PMMA）、Polypropylene （PP）成份的產品。一同向品牌施壓，拒絕成為污染海洋的幫兇。請即聯署：http://bit.ly/29Xp1cB